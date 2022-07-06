أظهر استطلاع حديث للرأي أن أعدادا متزايدة من الأمريكيين تعرضوا لضغوط اقتصادية بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الوقود على وجه الخصوص.

وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته جامعة مونماوث الأمريكية إلى أن غالبية المشاركين في الاستطلاع ذكروا أن ما تتخذه الحكومة الفيدرالية من إجراءات أضرت بهم وأن سياسات الإدارة الأمريكية لا تعود بالنفع على الطبقة الوسطى في المجتمع.

وذكر 42% ، أو 4 من كل 10 أشخاص، من المشاركين أنهم يكافحون من أجل مواصلة تحمل الأعباء المالية بينما ذكر أقل من النصف، 47%، أن وضعهم المالي الراهن مستقر و9% فقط قالوا إن وضعهم يتحسن.

ويأتي هذا الاستطلاع بزيادة 18 نقطة عن استطلاع أجرته نفس الجامعة في العام الماضي حين ذكر 24% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يتعرضون للضغوط الاقتصادية.