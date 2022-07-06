قال وزير المالية الفلبيني بنيامين ديوكنو في مقابلة تلفزيونية إن الفلبين تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات تتراوح بين 5ر6% و8% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في المقابلة مع قناة "آيه بي إس-سي بي إن نيوز" التلفزيونية القول إن من المتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بنحو 7% من إجمالي الناتج المحلي بفضل تحسن أداء قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين.

كما تستهدف الحكومة خفض معدلات عجز الميزانية والدين العام والفقر في البلاد.

وفي الوقت نفسه، يرى الوزير أن واردات الغذاء تساهم في الحد من ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد.