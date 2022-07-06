حصدت قنوات "إم بي سي مصر" الدرع الماسي لمؤسسة "يوتيوب"، بعد أن تجاوز عدد المُشتركين عبر منصتها على اليوتيوب 10 ملايين مُشترك ، لتحتل المرتبة الأولي بين كل القنوات في مصر في عدد المُشتركين عبر قنوات "يوتيوب"، حسبما أفاد بيان لإدارة القناة اليوم الأربعاء .

وقالت القناة ، في بيانها اليوم الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه ، إن درع "اليوتيوب" وصل من أمريكا إلى مقر قنوات "إم بي سي مصر"، حيث سينضم لمعرض الجوائز والدروع والشهادات الدولية والعربية التي حصدتها القنوات عبر مسيرتها.

ووصل عدد المُشتركين الفعلي حاليا عبر قناة " إم بي سي مصر"، على اليوتيوب إلى 7ر11 مليون مُشترك، وعدد المتابعين عبر الصفحة الرسمية "للفيسبوك" إلى 29 مليون مُتابع، وعلى "انستجرام" 7ر8 مليون متابع، و"تيك توك" 7ر4 مليون مُتابع، طبقا لما أورده البيان .

وأشار البيان إلى أن قنوات "إم بي سي مصر" تقدم مجموعة مُختارة ومتميزة من الأعمال الدرامية والبرامجية التي تُرضي مُختلف أذواق الأسرة المصرية والعربية، كما تحرص على عرض أبرز إنتاجات الدراما المصرية والعربية والعالمية ، بالإضافة للأفلام العالمية والمصرية والوثائقية، وبرامج الترفيه العائلي.