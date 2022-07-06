صرح رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب بأن ماليزيا تتطلع لاستيراد دقيق القمح من تركيا، في إطار سعيها لتنويع مصادر وارداتها الغذائية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم.

ونقلت وكالة "برناما" الماليزية عن إسماعيل، الذي وصل إلى إسطنبول أمس في زيارة تستمر أربعة أيام، القول إن الأمن الغذائي هو أحد الأمور الرئيسية التي سيبحثها خلال اجتماعاته مع أرباب الصناعات في تركيا.

وأوضح إسماعيل أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، المنتجيْن الرئيسيين للقمح والذرة في العالم، إلى جانب قرار الهند وضع قيود على صادرات القمح، تضغط على الإمدادات، مضيفا أن ماليزيا تواصل تقديم الدعم لمساعدة المستهلكين على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن تركيا دولة مصدّرة صافية للقمح بإنتاج عند نحو 20 مليون طن. وتشتري ماليزيا، وفقا لبرناما، 80% من احتياجاتها من القمح من أستراليا، بينما تشتري الباقي من الولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا.