قرر المديرون في خدمة "البريد الملكي" (رويال ميل) في مختلف أنحاء بريطانيا الإضراب عن العمل في وقت لاحق من الشهر الحالي احتجاجا على خفض الأجور وشطب الوظائف، بحسب نقابة يونايت لعمال الخدمات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى اعتزام خدمة البريد شطب 700 وظيفة وخفض الأجور بما يصل إلى 7000 جنيه إسترليني (8400 دولار) بحسب النقابة التي تمثل المديرين.

ومن المتوقع مشاركة حوالي 2400 مدير في الإضراب خلال الفترة من 20 إلى 22 تموز/يوليو الحالي.

وقالت بلومبرج إن الإضراب المقرر سيضيف المزيد من الصعوبات في بريطانيا التي تعاني من موجة إضرابات عمالية في مختلف القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويعتزم موظفو خدمة البريد الحكومية في بريطانيا "بوست أوفيس" تنظيم إضراب عن العمل لمدة يوم واحد خلال الشهر للمطالبة بتحسين الأجور، في أحدث إضراب عمالي تشهده بريطانيا للمطالبة بزيادة الأجور في ظل ارتفاع معدل تضخم الأسعار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.