عرضت الشركة المشغلة لمطار شارل ديجول الرئيسي بالعاصمة الفرنسية باريس زيادة أجور العاملين في المطار بما في ذلك رجال الإطفاء في محاولة لتجنب إضراب عمالي وشيك جديد مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة أيروبورت دو باري عرضت زيادة تتراوح بين 5ر1 و5ر6% في أجور العاملين بالمطار وبنحو 9ر9% في أجور رجال الإطفاء، في حين كان المعروض على النقابات العمالية قبل ذلك زيادة الأجر الأساسي بنسبة 4% للجميع.

ورفضت النقابات يوم الجمعة الماضي المقترح مما أدى إلى انهيار المحادثات مع إدارة الشركة واستمرار الإضراب لليوم الثالث يوم السبت الماضي.

وأدى إضراب رجال الإطفاء إلى إغلاق مدارج الإقلاع والهبوط في المطار.

وجاء عرض زيادة الأجور أحادى الجانب من الشركة في الوقت الذي دعا فيه العمال إلى مزيد من الإضرابات اعتبارا من الجمعة المقبلة.