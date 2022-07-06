أعلن مختبر التكنولوجيا الحيوية الألماني كيورفاك الثلاثاء أنه رفع شكوى ضد منافسته بايونتيك التي طورت مع شركة فايزر أحد اللقاحات الرئيسية المضادة لكوفيد، لانتهاك الملكية الفكرية المتعلقة بالتكنولوجيا المبتكرة للحمض الريبي المرسال.

ردت شركة بايونتيك في بيان إن "عمل بايونتيك أصلي وسندافع عنه بقوة ضد أي ادعاءات بانتهاك براءات الاختراع".

تقول كيورفاك إنها قدمت شكوى إلى محكمة دوسلدورف الإقليمية "ضد بايونتيك اس اي واثنين من فروعها وتسعى للحصول على تعويض عادل عن انتهاك عدد من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها" وفقًا لبيان الشركة.

تريد الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية المعروفة بأبحاثها في الأدوية القائمة على الحمض الريبي المرسال "إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أكثر من عقدين من العمل الرائد في تقنية mRNA والتي ساهمت في تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد".

في خضم موجة جديدة من الإصابات في العديد من البلدان الأوروبية، تؤكد كيورفاك انها "لا تسعى للحصول على أمر قضائي ولا تنوي اتخاذ إجراء قانوني قد يعيق إنتاج أو بيع أو توزيع لقاحات بايونتيك وشريكتها الأميركية".

لكن الشركة تعتقد أن "22 عامًا" من الأبحاث على تقنية الحمض النووي الريبي والتي سمحت بسرعة تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا تستحق "تعويضًا عادلًا" لم يحدد المختبر قيمته.