نظمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط، احتفالية دولية هي الأولى من نوعها، تضمنت توزيع شهادات تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي على سفراء وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وإطلاق لوحة علامة التراث في العالم الإسلامي، وتكريـم أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي.

وقال المدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك - في كلمته خلال الاحتفالية - إن هذه لحظة تاريخية تبرز جوهر رؤية الإيسيسكو الجديدة، ومسارها المتفرد في الاعتناء بتراث العالم الإسلامي وتثمين معالمه الحضارية الشاهدة على تنوع وغنى الموروث الثقافي للدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الإيسيسكو تولي المحافظة على التراث أهمية كبرى، باعتباره أحد مكونات الثقافة وذاكرة الشعوب، حيث عمدت إلى إحياء لجنة التراث في العالم الإسلامي، ووضع معايير دقيقة في الشروط والمتطلبات لتسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية، وانتقاء خبراء ممن لهم سابقة عمل في مجال التراث الإنساني.

ودعا المدير العام للإيسيسكو الدول الأعضاء في المنظمة لدعم صندوق التراث في العالم الإسلامي، من أجل بلوغ مطامح دول العالم الإسلامي في حماية وصون التراث.