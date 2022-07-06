رأت صحيفة "بارسا يونيفرسال" الإسبانية، أنه من الصعب رؤية الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب ضمن صفوف نادي برشلونة خاصة أن لديه تاريخ غني مع ريال مدريد وأفضل هداف في تاريخ لوس بلانكوس وأسطورة النادي.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من كون رونالدو يبلغ من العمر 37 عامًا، إلا أنه لا يزال في حالة جيدة وسجل 24 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي وحقق الكثير من الإنجازات طوال مسيرته الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى الاجتماع الذي تم عقده بين برشلونة ووكيل مانشستر يونايتد الخارق خورخي مينديز حيث كانت هناك تكهنات مستمرة بأن الفريق الكتالوني قد عُرض عليه فرصة للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أنه "كما تبدو الأمور، على الأقل وفقًا لتقارير مطلعة، فإن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ هو الأولوية المطلقة لبرشلونة هذا الصيف وموقفهم من هذه المسألة غير قابل للتفاوض".