تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال الإجازة الرسمية بدءا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو حتى يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو عبر أجهزة EBM في أفرع الأفنيوز والشهداء والمطار، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء، إضافة إلى استمرار خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر «الأونلاين»، بالإضافة إلى ذلك سيستمر فرع المطار في العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال عطلة العيد، بينما ستعمل الفروع التالية يوم الخميس الموافق 14 يوليو وهي كل من: الراية، حولي، الفروانية، الجهراء، الفحيحيل، أبوفطيرة.



وأفاد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد، بأن «وربة» مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة وتوفير كافة الخدمات المصرفية لعملاء البنك بما فيها خدمات أجهزة EBM، حيث تقدم هذه الأجهزة مجموعة من الحلول المصرفية المتنوعة عبر أفضل التقنيات الآمنة من بينها خدمات إيداع الأموال والشيكات، كما تتيح لعملاء بنك وربة إدراج أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور إيداعها، وتقوم أجهزة EBM بأداء دور مهم في تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية منها السحب والإيداع النقدي.