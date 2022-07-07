على مدى أسبوع كامل، تواجد البنك التجاري الكويتي في مجمع الأفنيوز (المرحلة الثانية)، حيث تم إطلاع رواد المجمع على تفاصيل ومميزات حملة بحر/ جو الصيفية الموجهة لعملاء البنك من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية من فيزا وماستر كارد والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز القيمة.



تتضمن حملة بحر/ جو جوائز مختلفة وهي عبارة عن باقات سفر مميزة، بالإضافة الى معدات ومركبات تستخدم في البحر داخل الكويت يستفيد منها الفائز بشكل مباشر وفي جميع الأوقات، وغيرها من الجوائز الأخرى خلال فترة الحملة الممتدة من 1 يونيو 2022 حتى 31 أغسطس 2022.



وعلى هامش التواجد، نظم البنك مسابقة خاصة للجمهور، وذلك عن طريق دعوتهم للمشاركة بتصوير جناح حملة بحر/ جو الصيفية في مجمع الأفنيوز على حسابهم الخاص على تطبيق الانستغرام واستخدام هاشتاق #التجاري_بحر_جو لدخول السحب للحصول على ساعة Fitbit لكل فائز، علما بأنه سوف يكون هناك 3 رابحين مع تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة.



وعلى جانب آخر، وفي إطار أنشطة المسئولية الاجتماعية والبيئية للبنك التجاري الكويتي وتماشيا مع التوجه العالمي والوطني الهادف إلى حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، وضمن جهوده وأنشطته في حملة «التحول الأخضر» «Go Green»، فقد جرى تصنيع الجناح الخاص للبنك في هذه الفعالية بصورة فنية مبتكرة وبمواد صديقة للبيئة، ويأتي ذلك تأكيدا على حرص ودعم البنك للمنتجات والمشاريع الخضراء التي تراعي الجوانب البيئية والمحافظة على العناصر والمكونات الطبيعية في الكويت وحث جميع أفراد المجتمع على الحفاظ على البيئة ونشر الوعي والمسؤولية البيئية. هذا، وقد شهد جناح البنك إقبالا لافتا من رواد المجمع.