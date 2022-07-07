ضمن استراتيجية 2025، وفي إطار التزامه بتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية للعملاء، أعلن بنك الخليج عن تشغيل فرع المطار، بصالة الوصول - المبنى رقم 1، على مدى 24 ساعة يوميا، وطوال أيام الأسبوع، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق 7 الجاري.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية للأفراد مدير إدارة الفروع باسل الأسد إن زيادة فترة الدوام في فرع المطار، تأتي في إطار مساعينا المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات لعملائنا في المكان الذي يرغبون في تواجدنا به، وبالوقت الذي يحددونه، من خلال شبكة فروع تضم 53 فرعا تنتشر في مختلف مناطق الكويت.



وأوضح أن خدمات بنك الخليج المصرفية متواصلة كذلك على مدار 24 ساعة، من خلال الموقع الإلكتروني، وتطبيق الخليج على «الموبايل»، وعبر خدمتي الرسائل النصية القصيرة و«الواتساب»، وتطبيق Visit Gulf Bank للأجهزة النقالة، الذي يتيح للعميل حجز مكانه في صف الانتظار في أي وقت وأي مكان، فضلا عن إمكانية فتح الحساب «أونلاين» في دقيقة واحدة، وهو أسرع وقت لفتح حساب مصرفي في الكويت.



وأشار إلى أن استراتيجية البنك الخمسية تضع العميل في بؤرة اهتمامها، وتستهدف توفير تجربة مصرفية مميزة وسهلة وسريعة، من خلال تطبيق مشروع طموح للتحول الرقمي للخدمات والمنتجات، التي تكرس مكانة بنك الخليج الريادية في الكويت كبنك للمستقبل.



وذكر أن فرع المطار متكامل الخدمات، يقدم للعملاء كافة الخدمات المصرفية من فتح حسابات وطلب قروض والتقديم على البطاقات الائتمانية، وإجراء عمليات السحب والإيداع وتحويل وصرف العملات، إضافة إلى خدمة الإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي، كاشفا عن توفير خدمة صناديق الأمانات للعملاء المسافرين قريبا جدا.