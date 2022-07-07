تراجعت أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر أمس، إذ أضرت قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة بسعر المعدن الذي لا يدر عائدا.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1760.90 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1053 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو 2.6% الثلاثاء الماضي، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1759.00 دولارا للأوقية، بحسب «رويترز».

وارتفع سعر الدولار، المنافس للذهب كملاذ آمن للقيمة، مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وواجه الذهب آثار رفع أسعار الفائدة وعائدات السندات على مستوى العالم، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن.