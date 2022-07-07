استهدفت الطائرات الروسية بعدة غارات جوية مواقع مختلفة بريف إدلب الجنوبي بعد هدوء استمر لأشهر على الصعيد الميداني دون معلومات عن أضرار.



وقال «الدفاع المدني السوري» إن الطائرات الحربية الروسية شنت امس، عدة غارات جوية استهدفت محيط قرى شنان وسرجة وبينين جنوبي محافظة إدلب، دون وجود إصابات.



وتزامن القصف الجوي مع آخر مدفعي مصدره الجيش السوري استهدف المناطق نفسها، بحسب «الدفاع».



وبحسب «عنب بلدي»، فإن طائرتين حربيتين روسيتين تناوبتا على تنفيذ 5 غارات جوية على ريف إدلب الجنوبي، صباح امس، تبع ذلك بساعات قليلة غارتان جويتان استهدفتا المنطقة نفسها.



في الأثناء، تستمر الغارات الجوية الروسية، وقصف قوات سوريا الديموقراطية (قسد) لمناطق شمالي حلب، وهو ما يعيق عودة ملايين السوريين إلى بلدهم، بحسب الفريق.



وتخضع محافظة إدلب إلى اتفاق «موسكو»، الذي جاء عقب محادثات بين روسيا وتركيا، ونص على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي تم إنشاؤه وفقا لمناطق «خفض التصعيد»، وإنشاء ممر آمن بطول 6 كيلومترات إلى الشمال والجنوب من طريق «M4» في سورية.



إضافة إلى العمل على توفير حماية شاملة لكل السوريين وإعادة النازحين، وتسيير دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق حلب- اللاذقية (M4) بين منطقتي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور بريف إدلب الغربي.



وكان أحدث عمليات القصف التي شهدتها مناطق نفوذ المعارضة شمال غربي سورية من قبل الطيران الروسي في أبريل الماضي، إذ استهدف سلاح الجو الروسي بعدة غارات جوية قرى وبلدات عدة بريف محافظة إدلب.