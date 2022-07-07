انضم مدافع سبورتينغ براغا الصاعد دافيد كارمو الى صفوف بورتو بطل الدوري البرتغالي مقابل صفقة بلغت 20 مليون يورو وهي قياسية بين ناديين محليين، كما أعلن بورتو.



ووقع كارمو (22 عاما) عقدا لمدة خمس سنوات مع بند جزائي بلغ 80 مليون يورو، ويتضمن العقد أيضا بندا للمكافآت تصل قيمته الى مليونين ونصف مليون يورو.



وتألق كارمو في صفوف براغا الموسم الفائت وتحديدا في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ما فتح باب المنتخب البرتغالي أمامه عندما استدعي للمرة الأولى في مايو الماضي لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.



وكان المدافع البرتغالي تعرض لكسر في كاحله الأيمن مطلع عام 2021 أبعده نحو عام عن الملاعب قبل أن يعود نهاية يناير الماضي.