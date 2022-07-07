أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن مشروعها الخيري المخصص ليوم عرفة، وهو مشروع "صدقة سقي الماء" والذي يستهدف حفر 5 آبار ارتوازية كبرى في عدة مناطق محتاجة.

وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن الرحمة العالمية وكعادتها كل عام تطلق لمتبرعيها الكرام، مشروعاً خيرياً في هذا اليوم المبارك، لما فيه من استحباب لفعل الخير وبذل المعروف ومضاعفة الأجور والحسنات.



وأوضح الحداد أن "صدقة سقي الماء" هو مشروع نوعي يستهدف حفر الآبار الارتوازية بمناطق الجفاف والفقر المائي في اليمن وتنزانيا والنيجر والصومال وموريتانيا حيث يواجه سكان العديد من تلك المناطق مشكلات تتعلق بتلوث المياه أو ندرتها، وهو ما يدفعهم لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه العذبة التي لا غنى لهم عنها.

وأشار الحداد إلى انطلاق المشروع صباح الجمعة الموافق يوم عرفة، داعياً جموع المحسنين الكرام إلى المسارعة في بذل أفضل الصدقات بأفضل أيام الدهر، نفعاً وعوناً للمحتاجين، واستشعار عظم الأجر والثواب في خير يوم طلعت عليه الشمس.

موضحاً أن المتبرعين يمكنهم المساهمة في المشروع بالاتصال على الخط الساخن للجمعية 1888808 أو عبر موقع "خير أون لاين" أو بزيارة فروع الرحمة المنتشرة داخل دولة الكويت، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يخلف على كل المتبرعين بالخير والبركة في أموالهم وأهليهم، وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم ويجعلها في موازين حسناتهم.