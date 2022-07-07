أحمد الفضلي

"والدي للحين بالعناية المركزة.. ونتمنى زيادة الاهتمام من وزارة الصحة"

بهذة الكلمات وصفت لولوة ابنة الملحن القدير سليمان الملا الحالة الصحية لوالدها الذي يخضع حاليا للعلاج تحت اشراف الطاقم الطبي الخاص بغرفة العناية المركزة في مستشفى جابر لليوم الرابع على التوالي.



وافادت لولوة بان حالة والدها غير مستقرة ففي بعض الاحيان تتحسن الامور وبعدها تحدث انتكاسة، ونطلب من محبي والدي وجمهوره الدعاء له لتجاوز هذه الازمة الصحية والعودة للمنزل بأسرع وقت ممكن فالجميع اشتاق للوالد في المنزل.

وعن امكانية سفرة للعلاج في الخارج، افادت لولوة خلال حديثها ل"الانباء" بان الامور حاليا لا تستدعي السفر للعلاج في الخارج وثقتنا بالله كبيرة بان تعود صحة الوالد دون السفر للعلاج لكن في الوقت ذاته نطلب من المسؤولين في وزارة الصحة الاهتمام اكثر بالمرضى ومن بينهم الوالد فعليهم الرعاية الصحية وعلينا الدعاء وهذه رسالتي لمسؤولي الوزارة.

وفيما يتعلق باصابة والدها بفيروس كورونا، افادت لولوة بان دخول والدها للمستشفى لم يكن بسبب فيروس كورونا بل بسبب التهاب في الرئة ووالدي سبق ان اصيب بالفيروس وتجاوزه ولله الحمد واخذ الجرعات الخاصة بالتطعيم من فيروس كورونا وحاليا يعاني من الالتهاب وهو السبب الرئيسي لوضعه الصحي الحالي.