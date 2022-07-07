طرحت النجمة اللبنانية كريستينا صوايا أغنية مصرية جديدة تحمل إسم " يا عم الـ دي جي " وهي من كلمات عصام شعبان ومصطفى حامد، ألحان مصطفى حامد، توزيع موسيقي مصطفى غانم، و Music Production AB Brothers . أما الفيديو كليب فهو بتوقيع المخرج جوزف نصّار.

وفي التفاصيل، تتّسم هذه الأغنية بعناصر فنية مميزة، فمن ناحية الكلمات تم اختيار موضوع فريد من نوعه حيث لم يسبق طرح أغنية موجّهة للمنسّق الموسيقي أي "الـ دي جي DJ "، ومن ناحية اللحن والتوزيع والإنتاج الموسيقي، لقد أتت الأغنية بنمط موسيقي يجمع بين اللون الشرقي "البلدي" واللون الغربي بمزيج مختلف ما يتلاءم مع أجواء السهرات والحفلات في موسم الصيف الراهن.

وفيما خص الكليب الخاص بأغنية " يا عم الـ دي جي "، نرى كريستينا بشخصية "ملكة البحار والمحيطات" ضمن فكرة سريالية لكنها بقالب بعيد عن التكلّف حيث ظهرت صوايا بصورتها العفوية والمرحة مثلما هي في حياتها اليومية، فضلًا عن الإطلالات التي عكست ميزات جمالها بنعومة طاغية.

ونشير إلى أنّها المرة الأولى التي تعتمد فيها الفنانة كريستينا صوايا هذا النوع الغنائي "البلدي المصري" مع الكليب المميّز حيث تسجّل كريستينا من خلال هذا العمل نقلة نوعية لها في مسيرتها الفنية.

يا عم الـ دي جي