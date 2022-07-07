عبدالهادي العجمي

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، أصـدر رئيس الأركـان الـعـامـة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح أمراً بهذه المناسبة بالإفراج عن العسكريين الموقوفين والمحجوزين انضباطياً .

وتأتي هذه اللفتة الكريمة المعنوية إيماناً منه بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة هنأ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع أبناءه العسكريين، متمنياً من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والـعـزة والـرفـعـة فـي ظـل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.