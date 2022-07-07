كل التجهيزات تنبئ بموسم ناجح ومميز لجميع الحملات الكويتية (بإذن الله) وأنه سيكون موسماً مميزاً في كل شيء



أكد رئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي جاهزية مقرات البعثة وحملات الحج الكويتية في المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة حيث تم استلامها بشكل رسمي لاستقبال الحجاج.



وقالت بعثة الحج الكويتية في بيان لها أمس الأربعاء إن ذلك جاء بعد الجولة التفقدية التي قام بها عمادي والوفد المرافق له إلى مقار حملات الحج الكويتية في المشاعر المقدسة بمنى ومزدلفة وعرفة وأيضا مقارها في مكة المكرمة بحي (النسيم).



وأوضح عمادي أن جميع مقار الحملات في المشاعر المقدسة «باتت جاهزة لاستقبال الحجاج بعد أن تم توفير جميع الاحتياجات الضرورية والمتطلبات التي يحتاجها الحجاج في المشاعر المقدسة وتوفير أقصى درجات الراحة لهم».



وأضاف «ان ما شاهدناه على أرض الواقع أسعدنا كثيرا وأثلج صدورنا وبث الطمأنينة في نفوسنا حيث إن استلام المقرات وجهوزيتها في الموعد المحدد يجعلنا نؤكد على كل ما كنا نقوله بأن جميع الأعمال تسير وفق الخطة المرسومة بدقة متناهية ليس في المشاعر المقدسة فحسب وإنما في جميع أعمال البعثة وحملات الحج الكويتية»



وقال عمادي «ان هذا كله بفضل الله عز وجل الذي وفقنا وسهل لنا أمورنا ثم بفضل وجود العديد من الكفاءات وأهل الخبرة من الشباب الكويتيين المنضوين في بعثة الحج الكويتية والمشاركين في فرق ولجان البعثة ممثلين في وزارات وهيئات الدولة علاوة على فرق ولجان وزارة الأوقاف».



وتابع قائلا «إن الحملات الكويتية وفقا لما شاهدناه ولمسناه عن قرب من استعدادات وتجهيزات يجعلنا نؤكد أنها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها وانها أهل للثقة بعد أن تلمسنا الجهود التي بذلتها والاستعدادات الكبيرة والتجهيزات المميزة التي قامت بها من أجل توفير كل ما يتمناه الحجاج».



وأضاف «أن كل ذلك ينبئ بإذن الله بموسم ناجح ومميز لجميع الحملات الكويتية في هذا الموسم الذي سيكون مميزا في كل شيء بدءا من الخدمات الضخمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع ضيوف الرحمن».



وأوضح عمادي أن هدف هذه الجولات التفقدي «هو الاطمئنان على الحملات الكويتية والتأكيد بأن البعثة جاءت لخدمتها في المقام الأول وكذلك مراقبة أدائها حتى لا يكون هناك أي تقصير في أي جانب من الجوانب مشددا على أن كل ذلك يصب في صالح الحجاج».



واكد «أن أبوابنا في البعثة مفتوحة لجميع حجاج دولة الكويت لاسيما إذا كان هناك أي نقص أو تقصير من الحملات أو في حال حدوث أي إخلال بالعقد المبرم مع الحملات».



وقال إن البعثة بجميع فرقها ولجانها من وزارات وهيئات الدولة في خدمة جميع الحملات من أجل توفير الراحة لحجاج دولة الكويت.