جمعية المهندسين على أتم الاستعداد للتعاون مع وزير الدفاع لتمكين الشباب المهندسين من ممارسة العمل الهندسي وفق أحدث التوجهات والممارسات العالمية

أشاد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل دويح العتل باستمرار بتوجهات وزارة الدفاع للاستمرار في تمكين ودعم الكوادر المهنية الكويتية لتولي زمام المبادرة والعمل في مختلف قطاعات الدفاع، مشيدا بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد للانتهاء من تكويت القطاعات الإدارية والهندسية وغيرها من المهن في الدفاع.



وأضاف العتل: إننا سعداء لسماع ومتابعة مثل هذه التوجيهات والعمل الجاد للاعتماد على الشباب الكويتي من المهن الهندسية المختلفة لتولي العمل في واحدة من أهم وزارات الدول، مضيفا أن جمعية المهندسين على أتم الاستعداد للتعاون مع الشيخ طلال الخالد لتمكين الشباب المهندسين من ممارسة العمل الهندسي وفق أحدث التوجهات والممارسات المثلى عالميا سواء في القطاعين العسكري أو الإنشائي.



وأكد أنه في حال رغبة الاخوة في وزارة الدفاع أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الجمعية على أتم الاستعداد للقيام بتدريب المهندسين الشباب وتأهيلهم من خلال مركزها التدريبي الذي يضم نخبة من أفضل الأساتذة والمدربين المعتمدين محليا وإقليميا وعالميا، لافتا إلى وجود برامج تدريبية خاصة ومجانية لإحلال المهندسين الشباب في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الدفاع أو غيرها من الجهات العامة والخاصة.



وقال العتل: نحن نثمن هذه التوجهات للاعتماد على الكوادر المهنية - الهندسية الكويتية، ونأمل أن تحذو باقي الجهات الحكومية حذو وزارة الدفاع لتكويت قطاعات العمل الهندسي، مشيرا إلى وجود نحو 3 آلاف مهندس ومهندسة لايزالون بقوائم الانتظار للتوظيف رغم أنهم تخرجوا في أرقى الجامعات العالمية، وأن العدد بازدياد ملحوظ وخاصة في ظل أعداد الخريجين المتوقعة هذا العام والأعوام المقبلة.