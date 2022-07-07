يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الأخوة المواطنين الكرام وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بعيد الأضحى المبارك وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان.



ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظهم الله ورعاهم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.



كما يهنئ سموه رعاه الله المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك، جعله الله عيدا سعيدا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها، ويضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة والله ولي التوفيق.