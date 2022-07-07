استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح في مكتبه بقصر السيف مدرب وأعضاء فريق «بلو تك» التابع للهيئة العامة للشباب، لتكريمهم على الإنجازات التي حققوها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد الشيخ فيصل الحمود أن شباب الكويت يتمتعون بطاقة إبداعية وذكاء عال في جميع المجالات ويستحقون الدعم والتشجيع وندعوهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والحصول على المراكز الأولى في جميع المحافل بمختلف المجالات.



وأعرب الشيخ فيصل الحمود عن تقديره لإنجاز فريق (بلو تك) وحرصهم على تمثيل الكويت بالمثابرة والعمل والجهد، فكانت ثمرة ذلك حصولهم على المركز الأول في اولمبياد الوطن العربي للذكاء الاصطناعي AIO 2022 في مجال الأنظمة المدمجة (انترنت الأشياء)، وأيضا مشاركة الكويت في بطولة العالم للغواصات الآلية لأول مرة وتحقيق مراكز متقدمة، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز في مجال الروبوتات والبرمجيات على المستويين الإقليمي والدولي.



وعلى صعيد متصل، كرم الشيخ فيصل الحمود الشاب عبدالله الشمري بحصوله على المركز الثالث في جائزة التميز للشباب العربي لعام 2022 في مجال التطوع الشبابي العربي، مؤكدا أن شبابنا قادر على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات.



وفي ختام اللقاء، تقدم مدرب الفريق محمد الظفيري وأعضاء الفريق حوراء ميرزا وعبدالرزاق القلاف ومحمد البحر وطلال الحزامي بالشكر والتقدير للشيخ فيصل الحمود، على متابعته للفريق وتشجيعهم، وحرصه على تكريم الفريق على إنجازاته التي حققها، معتبرين أن هذا التكريم دافع للفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.



كما تقدم الشمري بالشكر للشيخ فيصل الحمود لدعمه اللامحدود والملموس لجميع الفئات الشبابية المبدعة.