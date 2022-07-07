بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت نحو 59 وزيرا ونائبا ومسؤولا بفريقه الحكومي، قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعيا إلى اختيار زعيم جديد سريعا.

وأضاف في تصريح له من أمام مقر إقامته، انه «حزين لترك أفضل وظيفة في العالم»، على حد تعبيره، معددا إنجازات حكومته من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» إلى مواجهة روسيا.



كذلك أوضح أن إصراره على البقاء في منصبه، جاء التزاما منه بالوعد الذي قطعه على نفسه.



وأضاف جونسون، من الواضح أن إرادة حزب المحافظين هي أن يكون هناك زعيم جديد ورئيس وزراء جديد.



وقال جونسون: «كافحت بشدة في الأيام القليلة الماضية للاستمرار، لأنني شعرت بأن وظيفتي وواجبي الاستمرار في رئاسة الوزراء»، معلنا أنه عين حكومة جديدة «مع استمراري في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد».