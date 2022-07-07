الظفيري: نشكر كل من شاركنا الأجر في حملة "خيرٌ وأبقى"



تقدم المدير العام لجمعية الرحمة العالمية الدكتور عيسى ناصر الظفيري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد رعاه الله، وإلى أهل الكويت مواطنين ومقيمين، والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين.

وقال الظفيري في تصريح صحافي: إن عيد الأضحى المبارك يهل عليا بعد أيام العشر من ذي الحجة، وهي أفضل الأيام عند الله، لما فيها من الخير والعطاء والإنفاق والعمل الصالح، فيكون العيد بمنزلة تكريم لأهل الخير والبذل على ما قدموه من أعمال صالحة خلال العشر، والتي ظهرت جليا في تبرعات أهل الخير الذين ساهموا في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين عبر المشروعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والوقفية والتنموية والإغاثية.

وتابع: نشكر كل المتبرعين الكرام الذين شاركونا الأجر والخير في حملة "خيرٌ وأبقى" ونعدهم بأن تصل عطاياهم للمحتاجين والمنكوبين والمتضررين، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم.



واختتم الظفيري تصريحه بالشكر والتقدير للقائمين على العمل الخيري لما يبذلونه من جهود متواصلة، من أجل أن يؤدوا أمانة الخير من المحسنين للمستحقين والمحتاجين، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت ويديم عليها الأمن والسلام وأن يصرف عنها وعن سائر بلاد المسلمين كل مكروه وسوء ووباء وبلاء.