قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنها سمحت للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصف الدواء الذي تنتجه شركة فايزر في شكل حبوب لعلاج كوفيد-19 للمرضى المؤهلين لذلك بهدف المساعدة في تسهيل الوصول إلى العلاج.

ونال عقار باكسلوفيد المضاد للفيروس الموافقة على استخدامه وهو متاح مجانا في الولايات المتحدة منذ ديسمبر كانون الأول، ولكن استُخدم أقل من نصف جرعات تكفي نحو أربعة ملايين دورة علاجية وزعتها الحكومة على الصيدليات حتى الآن.

ولكن استخدام الدواء، المصرح به لعلاج الأشخاص المصابين حديثا بالمرض والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة، شهد قفزة في الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة الإصابات.

وقالت باتريتسيا كافاتسوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الأغذية والعقاقير في بيان "نظرا لأن باكسلوفيد يجب تناوله في غضون خمسة أيام من بدء الأعراض، فإن السماح للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصفه يمكن أن يوسع نطاق الوصول إلى العلاج في الوقت المناسب لبعض المرضى".

وأكدت الإدارة أن المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 يجب عليهم إحضار سجلاتهم الصحية للصيادلة لمراجعتها بحثا عن مشاكل في الكلى والكبد قبل تحديد جرعة الدواء.

ودعت الجمعية الطبية الأمريكية في بيان إلى أن يتخذ الأطباء قرارات وصف الأدوية كلما تسنى ذلك.

وقال جاك ريسنيك رئيس الجمعية "إنه (باكسلوفيد) ليس للجميع ووصفه يتطلب معرفة التاريخ الطبي للمريض، بالإضافة إلى المراقبة السريرية للآثار الجانبية والمتابعة لتحديد ما إذا كان المريض يتحسن".