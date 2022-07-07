أظهر تقرير لشركة " ماي ترافك" التحليلية أن مناطق التسوق الرئيسية في أوروبا بدأت تجتذب الزبائن مجددا.

وارتفع عدد الزبائن في شارع الشانزلزيه في باريس عن ما كان عليه قبل جائحة كورونا بنسبة 23%، في حين مازال العدد في شارع كورفورستندام في برلين أقل بنسبة 12% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وخلال الفترة من حزيران/يونيو 2021 وآيار/مايو 2022، ارتفعت حشود الزبائن بنسبة 102% مقارنة بالعام السابق في شارع الشانزلزيه، وفي شارع كوروفورستندام وشارع أوكسفورد في لندن بنسبة 31%.

ويعود المتسوقون والسائحون لأماكن التسوق بصورة أسرع من المتوقع، وعلى الرغم من الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم.

وأظهرت البيانات استقرار سوق العقارات في شوارع التسوق الكبرى، كما أن سلاسل المحال العالمية بدأت مجددا في الاستثمارات في المحال الكبرى.

كما أن التعاون بين المستثمرين الخاصين والحكومة المحلية لتطوير شوارع التسوق والأماكن العامة يحقق نفعا.