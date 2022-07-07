أخرجت طالبان في شرق أفغانستان السيارة التي استخدمها الملا محمد عمر الزعيم التاريخي للحركة للفرار من الضربات الأميركية بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، بعد 21 عاما من طمرها لإخفائها، كما أعلن مسؤولون.

وقال رحمة الله حماد مدير الاعلام والثقافة في ولاية زابل لوكالة فرانس برس إن السيارة "لا تزال في حالة جيدة ومقدمتها فقط متضررة قليلا". وأضاف أن "هذه السيارة دفنها المجاهدون (مقاتلو طالبان) تخليدًا لذكرى الملا عمر في 2001 لمنع تدميرها".

ونشر مسؤولون من طالبان صورا للسيارة وهي في حفرة كبيرة ومغطاة جزئياً بالتراب أثناء إزالته بمجارف ومعاول.

وقال رحمة الله حماد إن طالبان تعتزم تسليم السيارة إلى المتحف الوطني في العاصمة كابول لعرضها على أنها "معلم تاريخي عظيم".