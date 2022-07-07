يحيي المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا في افتتاح مهرجان جرش الأردن يوم 28 يوليو الجاري .

وروج عاصي الحلاني للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب :"جينا يا جرش بعد طول سنين نرجع ليالي الفرح "، مضيفا :" لاقوني يوم 28 / 7 في افتتاح مهرجان جرش الأردن حتى نقضي ليلة من العمر".

وكان عاصي الحلاني طرح أغنية "ضحكة حبيبي" على المنصات الرقمية أول شهر يونيو الماضي وحققت الملايين منذ طرحها، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وإخراج أحمد المنجد.

ويدور كليب الأغنية، والذي جرى تصويره في لبنان، في إطار بسيط غلب عليه الطابع الرومانسي.