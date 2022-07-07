سطع نيزك في السماء فوق ولنجتون عاصمة نيوزيلندا اليوم الخميس وقال عشرات من الشهود إنهم رأوا شعاعا من الضوء الساطع وسمعوا دوي انفجار مع مرور كرة من النار فوق المدينة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا على موقع تويتر إن أجهزة الرادار الخاصة بها رصدت ما يحتمل أن يكون ذيلا دخانيا للنيزك في حين قالت الهيئة الجيولوجية (جيونت) إنها تعتقد أن مقياس الزلازل الخاص بها التقط موجاته الصوتية في حوالي الساعة 0150 بتوقيت جرينتش.

وكان مايك كزنز يعمل في المنزل بالقرب من ولنجتون عندما أضيئت الغرفة بدرجات من اللون البرتقالي المائل إلى الزرقة.

وقال لرويترز "ركضت للخارج وشاهدت أثره ثم سمعت صوت هدير منخفض مثلما يحدث في بداية الزلزال".

وقال آلان جيلمور، عالم الفلك في مرصد ماونت جون بجامعة كانتربري، لرويترز إن مرور نيزك ساطع عبر الغلاف الجوي بسرعة كبيرة أمر نادر الحدوث فوق منطقة حضرية.

وأضاف "كان وهاجا للغاية، لذا لا بد أنه كان جسما كبيرا إلى حد ما". وأشار إلى أن الدوي الذي سمعه الناس يشير إلى أن الجسم مر في نطاق 60 كيلومترا من الأرض.

ولم ترد تقارير عن اصطدام النيزك بالأرض أو المحيط ولم يتم العثور على أي أجزاء منه.