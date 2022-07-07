يشتبه خبراء فحصوا الأوركا، أو الحوت القاتل، الذي فُقد لأيام في نهر السين بفرنسا، في أنه نفق بعدما تضور جوعا بعدما توقف عن الأكل بعدما شعر بالوحدة.

وأعلنت مقاطعة سين-ماريتيم بشمال فرنسا في روان ، أن حوت الأروكا الذي جرى العثور عليه نافقا في النهر في الثلاثين من أيار/مايو الماضي ، نفق لأنه توقف عن الأكل وكانت معدته خاوية .

وقال الخبراء إنه بينما من غير الممكن الجزم بذلك ، فإن العزلة قد تكون السبب وراء رفض الحيوان الأكل، وهو سلوك أحيانا ما يتم ملاحظته في الثدييات البحرية التي تعيش وتصطاد في مجموعات.

وقالت المقاطعة إن الحقيقة أن الحوت فُقد في نهر بعيدا عن موطنه الطبيعي في المحيط لم تلعب دورا.

وخلال التشريح، وجد العلماء رصاصة في منطقة نسيج رأس الحوت. ولكن الرصاصة لم تتسبب في إصابة دائمة للحوت أو في نفوقه. وجاء في التشريح أن الأوركا ربما قد تعرض لطلقات منذ أسابيع أو شهور ماضية.

وسوف يدرس مكتب النائب العام في روان الآن التحقيق من عدمه.

وقال الخبراء إن الأوركا كانت أنثى صغيرة يبلغ طولها أكثر من أربعة أمتار وزنتها 1100 كيلوجرام. وسوف يتم عرض هيكلها العظمي في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس.

ومنذ بداية نيسان/أبريل، شوهدت أنثي الأوركا عدة مرات في نهر السين قبل أن تنفق في نهاية أيار/مايو بعد فشلت محاولات لإعادتها إلى المياه المفتوحة بمساعدة تسجيلات تحت المياه تتضمن لغة التخاطب بين حيتان الأوركا.