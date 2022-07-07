أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية ، حجاج بيت الله الحرام، بالحرص على أداء نسك الحج وفق ما شرع الله تعالى وسَن رسوله عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن جميع المعاصي، وترك كل ما يسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين من الجدال والمراء والهتافات التي تثير العداوات؛ مستشهدة بقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}؛ وذلك حتى تكون الأقوال والأفعال في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على ذلك، والبعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف.

ودعت الأمانة العامة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم /الخميس/- الحاج إلى الحرص على أداء شعائر الحج ومناسك هذه الشعيرة العظيمة؛ مهتدين ومقتدين في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ امتثالًا لقول الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا}، وعملًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لتأخذوا عني مناسككم)، وحثت الحاج على أن يسأل أهل العلم عن كل ما يشكل عليه؛ حتى يكون حجه على ما شرعه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.