دخلت عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغيرها من العقوبات الأكثر صرامة على الإهانات عبر الإنترنت في اليبان حيز التنفيذ اليوم الخميس كجزء من جهود البلد التصدي للتنمر الإلكتروني.

كما رفع قانون العقوبات المعدل غرامة الإهانة إلى ما يصل إلى 300 ألف ين (2200 دولار)، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

واكتسبت التحركات الرامية إلى تعديل القانون زخما بعدما تردد أن هانا كيمورا ، وهي مصارعة محترفة/ 22 عاما/ وعضو في فريق التمثيل في مسلسل "تيراس هاوس" الذي يذاع على نتفليكس ، انتحرت في أيار/مايو 2020 بعد تلقيها وابلا من رسائل الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.