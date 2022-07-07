بدأت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق البريطانية تحقيقا بشأن الصفقة المقترحة لاستحواذ إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت كورب على شركة أكتيفيجن بليزارد، لتنضم إلى العديد من أجهزة مكافحة الاحتكار في العالم في مراجعة هذه الصفقة المقدرة قيمتها بنحو 69 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة البريطانية القول إنها ستبحث ما إذا كان اندماج الشركة الأمريكية مع الشركة التي تنتج ألعاب كول أوف ديوتي" (نداء الواجب) سيضر بمستوى المنافسة، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات أمام المستخدمين. وأضافت الهيئة أنها ستتعاون مع الهيئات المناظرة حول العالم، محددة موعدا نهائيا للوصول إلى قرار بشأن بدء تحقيق معمق في الصفقة وهو أول أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن هيئة تنظيم المنافسة والأسواق تتبنى منذ وقت طويل مواقف قوية بالنسبة لمراجعة صفقات الاستحواذ، وبخاصة التي تعقدها شركات التكنولوجيا العملاقة. ومن المنتظر أن تدرس الهيئة كيفية تأثير امتلاك مايكروسوفت لأكتيفيجن على المنافسة من خلال حرمانهم من الوصول إلى الألعاب الكبيرة التي تطورها أكتيفيجن.

يذكر أن هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية تراجع الصفقة أيضا، بحسب ما قالته رئيستها لينا خان أمام الكونجرس في حزيران/يونيو الماضي.

يذكر أن مايكروسوفت تريد الاستحواذ على أكتيفيجن لكي تزيد عدد الألعاب التي يمكن أن توفرها حصريا للمشتركين في خدمتها المدفوعة جيم باص على جهاز الألعاب إكس بوكس الذي تنتجه مايكروسوفت.

وتمتلك أكتيفيجن بعض أشهر ألعاب الكمبيوتر في العالم ومنها كول أوف ديوتي وكاندي كراش وجويتار هيرو وسكاي لاندرز وغيرها.