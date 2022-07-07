قال تقرير صحفي إيطالي إن ميلان لازال متمسكا بحسم التعاقد مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن ميلان في طريقه لحسم التعاقد مع المهاجم البرازيلي جونيور ميسياس من كالياري مقابل 4.5 مليون يورو، إلا أن التحرك مازال مستمرًا لضم زياش .

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن التعاقد مع ميسياس لن يحدث أي فرق في سعي ميلان لحسم صفقة زياش، والذي لن يحظى بفرصة للمشاركة مع تشيلسي الذي اقترب من ضم رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي .

ويسعى ميلان لضم المهاجم المغربي صاحب ال29 عاما، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء الإلزامي بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو، حيث لم يتم الاتفاق على السعر النهائي بعد، ومن المتوقع حسم الصفقة قريبا، خاصة حال إتمام تشيلسي، التعاقد مع رحيم سترلينج.