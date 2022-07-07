2022 تم تحويل مركبة الهبوط ومركبة التجوال للمسبار القمري الصيني "تشانغ آه-4" الى وضع السبات في الليل القمري بعد العمل بثبات لليوم القمري الـ44.

وتحولت مركبة الهبوط الى وضع السبات في الساعة السادسة صباح الأربعاء الماضي بتوقيت بكين، فيما تحولت مركبة التجوال "يويتو-2" الى وضع السبات في الساعة 7:14 مساء الثلاثاء الماضي، حسبما ذكر مركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء.

ويساوي اليوم القمري الواحد 14 يوما على الأرض، كما أن الليل القمري نفس الطول. وقطعت مركبة التجوال القمرية، التي تحولت إلى وضع السبات خلال الليل القمري بسبب نقص الطاقة الشمسية، مسافة 1239.88 متر على الجانب البعيد من القمر، حسبما قال المركز.