تتوقع شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس زيادة أرباح تشغيلها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 38ر11% سنويا، مدعومة بالأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات رغم تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية. كما تتوقع زيادة المبيعات بنسبة 94ر20% سنويا.

وتتوقع الشركة الكورية الجنوبية العملاقة تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثاني بنحو 14 تريليون وون (79ر10 مليار دولار) مقابل 57ر12 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و12ر14 تريليون وون خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما تتوقع الشركة وصول إجمالي مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 77 تريليون وون مقابل 67ر63 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي و78ر77 تريليون وون خلال الربع الأول.

ومن المقرر إعلان نتائج الربع الثاني من العام في وقت لاحق من الشهر الحالي.