أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن عن خطط لإعادة التأميم الكامل لشركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" اليوم الأربعاء.

وقالت بورن أمام البرلمان "يجب أن نضمن سيادتنا في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا.. أؤكد اعتزام الحكومة على امتلاك مئة في المئة من رأس بالمال في" إي.دي.إف".

وتملك الدولة حصة أغلبية في شركة "إي.دي.إف" حاليا. كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن في شهر آذار/مارس الماضي أنه يعتزم تأميمها بالكامل، لبناء المزيد من محطات الطاقة النووية في فرنسا أيضا.

وقالت بورن إن الانتقال الأخضر سوف يتحقق بمساعدة الطاقة النووية. وحتى تصبح فرنسا أول دولة كبيرة في العالم يمكنها الاستغناء الكامل عن الوقود الأحفوري، سوف توسع قدراتها في الطاقة النووية والمتجددة. وتخطط الحكومة لبناء تسع محطات نووية أخرى.