أظهرت بيانات مكتب الجمارك الفنلندي ارتفاع حجم العجز التجاري خلال شهر آيار/مايو الماضي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة أسرع من الصادرات.

وارتفع حجم العجز التجاري إلى 175ر1 مليار يورو (213ر1 مليار دولار) في آيار/مايو الماضي مقارنة بـ 225 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وكان حجم العجز التجاري قد بلغ 935 مليون دولار في نيسان/أبريل الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7ر30% على أساس سنوي في آيار/مايو الماضي، والواردات بنسبة 7ر46% . وارتفعت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر39 % في آيار/مايو الماضي، والواردات بنسبة 6ر28%.

وارتفعت الصادرات للدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر20% في آيار/مايو الماضي، والواردات بنسبة 1ر75%.