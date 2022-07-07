قال كمال الفرجاني مدير الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، إن "المهرجان اختار أن تحيي حفل ختام هذه الدورة، الذي عادة ما يحييه فنانون تونسيون، النجمة المصرية العربية شيرين عبدالوهاب لتمتعها بحضور جماهيري كبير، ونظرًا لأن هذا عام الثقافة المصرية التونسية".

جاء ذلك في تصريح للفرجاني لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، على هامش المؤتمر الصحفي للدورة 56 لمهرجان قرطاج، الذي عقد بحمامات انطونيوس بقرطاج للإعلان عن تفاصيل فعالياته التي ستعقد في الفترة من 14 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس القادم.

وأضاف الفرجاني، أن عرض الافتتاح "عشاق الدنيا" سيكون للفنان التونسي عبدالحميد بوشناق ويمتزج في العرض فنون المسرح مع الرقص والغناء، لافتًا إلى أن المهرجان سيشهد عروضًا من خمس قارات وفرق من بعض الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة وكوريا وغيرها .. مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة الفنانين التونسيين بلغت 45 %، والعرب 30 والأجانب 25%.

وأوضح أن إدارة المهرجان كان أمامها عمل شاق لأنها كُلفت بتنظيم مهرجان كبير بحجم مهرجان قرطاج قبل 3 أشهر ونصف فقط، لافتًا إلى أن فنانين أجانب بالغوا كثيرا في أجورهم مقارنة بأعوام سابقة.

وقد شهد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مهرجان "قرطاج" فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان "مهرجان قرطاج الدولي رجعنا نتنفسوا فن" تناول بعض العروض التي ستقدم في الدورة 56.

جدير بالذكر أن مهرجان قرطاج عاد بدورته السادسة والخمسين بعد توقف عامين بسبب جائحة "كورونا".