أعادت رومانيا فتح خط سكة حديد يرجع تاريخه إلى الحقبة السوفيتية ويربط ميناء جالاتي الروماني على نهر الدانوب بأوكرانيا، وذلك قبل شهر من الموعد المتوقع للمساعدة في تعزيز صادرات الحبوب الضرورية من جارتها، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

ويشار إلى أن أوكرانيا المعروفة بأنها "سلة خبز لأوروبا"، عادة ما تصدر الكمية الأكبر من حبوبها من موانئ البحر الأسود، إلا أن الغزو الروسي تسبب في إغلاقها مما يؤدي إلى الحد من المبيعات عبر الطرق البرية والنهرية والسكك الحديدية إلى الدول الأوروبية، بينما تظل الشحنات أقل بكثير من وتيرتها الطبيعية.

وقد قامت رومانيا بالفعل بتسهيل تصدير أكثر من مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ اندلاع الحرب.

ومن جانبه، قال وزير النقل سورين جرينديانو في منشور له على موقع فيسبوك اليوم الخميس إن الحكومة أعادت تشغيل الخط الرابط لميناء جالاتي بعد أن بدأت أعمال شركة مملوكة للدولة في مطلع حزيران/يونيو.

ويعني ذلك أنه من الممكن أن تصل الحبوب القادمة من أوكرانيا عن طريق مولدوفا، إلى جالاتي مباشرة، ليتم نقلها عبر سفن شحن لتصل بعد ذلك إلى ميناء كونستانتا على البحر الأسود.