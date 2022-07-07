قامت السلطات البرازيلية بترحيل زعيم بارز لمافيا "ندرانجيتا" إلى إيطاليا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة وصول زعيم المافيا إلى مطار شامبينو في روما على متن طائرة حكومية صغيرة.

وكانت محكمة إيطالية أصدرت حكما بالسجن لمدة طويلة بحق الرجل، وهو في منتصف العقد السادس.

وبحسب الشرطة يعد الرجل من كبار تجار المخدرات على الساحة الدولية، وهو ما يحقق لمافيا "ندرانجيتا" أموالا طائلة.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية صنفت زعيم المافيا على أنه من أخطر المجرمين المطلوبين.

وكان الرجل تمكن من الفرار لمدة 23 عاما، قبل أن يلقى القبض عليه في أيلول/سبتمبر 2017، في أورجواي، بحسب قوات الدرك الوطني الإيطالية (الكارابنيريري). وتمكن من الهرب من السجن قبل ترحيله في مرة سابقة إلى إيطاليا، في 24 حزيران/يونيو عام 2019، واختفى ثانية.

وبعد نحو عامين تمكنت وحدة خاصة من الكارابنيريري، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة من العثور عليه وعدد آخر من أعضاء مافيا "ندرانجيتا" في مدينة "جواو بيسوا" البرازيلية، وألقت القبض عليه في 25 أيار/مايو عام .2021