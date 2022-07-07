قالت السلطات الأوكرانية إن ما لا يقل عن 77 شخصا لقوا حتفهم بسبب حوادث متعلقة بالامطار، حيث سببت الأمطار الموسمية الغزيرة أضرارا بالغة في أنحاء لبلاد.

وقالت وزير التغير المناخي شيري رحمان لوسائل الاعلام اليوم " ما لا يقل عن 77 شخصا، بينهم أطفال، فقدوا أرواحهم خلال موسم الأمطار الموسمية الذي بدأ في 14 حزيران/يونيو الماضي".

وأضافت" الأمطار في باكستان أعلى بنسبة 87% عن المتوسط...".

وأوضحت أن إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد كان الأكثر تضررا من الامطار الغزيرة، حيث لقى 39 شخصا حتفهم.

ولقى أكثر من 12 شخصا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار بالإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال يونس عزيز مينجال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث إن أغلبية حالات الوفاة وقعت في عاصمة الإقليم كويتا بسبب الفيضانات.

وأضاف أن الأمطار ألحقت أضرارا بأكثر من 300 منزل .