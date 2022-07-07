أعلن مهرجان الحمامات الدولي في تونس برنامج دورته السادسة والخمسين والذي يشمل عروضا موسيقية وأدائية من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين ولبنان ومصر.

ويقام المهرجان في الفترة من 13 يوليو تموز إلى 19 أغسطس آب بمدينة الحمامات المطلة على البحر المتوسط بعد توقفه لعامين بسبب قيود جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير الفني للمهرجان حمدي مخلوف في مؤتمر صحفي بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات إنه تمت مراعاة الفنان التونسي في برمجة هذا العام، خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبا على المشهد الثقافي.

وأضاف أن البرنامج يشمل 18 عرضا تونسيا بنسبة 58 بالمئة من إجمالي العروض البالغ عددها 31.

وسيكون الافتتاح مع عرض (على هواك) للفنان توفيق الجبالي فيما يأتي الختام مع عرض (الحمامات تغني عدنان) لعدنان الشواشي رفقة فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة عبد الرحمن العيادي.

ومن أبرز الفنانين المشاركين في المهرجان لطفي بوشناق من تونس وحمزة نمرة من مصر ووائل جسار من لبنان ودلال أبو آمنة من فلسطين.

أما العروض المسرحية التونسية المدرجة بالبرنامج فهي (آخر مرة) لوفاء الطبوبي و(التائهون) لنزار السعيدي و(هربة) لعزيز الجبالي و(ياقوتة) لليلى طوبال و(للرجال بركة) لنجوى ميلاد و(ربع الوقت) لسيرين قنون.

كما يشمل البرنامج عرض (روميو وجوليت) من إنتاج مسرح الأوبرا وكذلك عرض (محمود مارسيل وأنا) الذي يحكي فيه الفنان اللبناني مارسيل خليفة تجربته الفنية والروحية مع الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.