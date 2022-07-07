أعلنت شركة صناعة بطاريات الليثيوم المؤين للسيارات الكهربائية نورث فولت نجاحها في جمع تمويلات بقيمة 1ر1 مليار دولار من خلال بيع كمية من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم إلى مجموعة من المستثمرين بهدف تمويل مشروعات توسيع مصانعها في أوروبا.

شارك في جولة التمويل الجديدة للشركة السويدية الموجود مقرها في العاصمة ستوكهولم شركات عديدة منها أيه.إم.إف وأيه.في.أيه إنستفورز وبالي جيفورد وفولكسام جروب وبي.سي.إس هولدنج وسويد بنك روبر وتي.إم كابيتال وفولكسفاجن جروب.

وجمعت الشركة التي تمتلك مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكسفاجن أكبر حصة من أسهمها تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار في صورة سندات وقروض حتى الآن. وفي حزيران/يونيو من العام الماضي جمعت تمويلات بقيمة 75ر2 مليار دولار، على أساس أن قيمتها السوقية تبلغ نحو 75ر11 مليار دولار.