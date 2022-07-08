استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود في مكتبه بقصر السيف مدرب وأعضاء فريق «بلو تك» التابع للهيئة العامة للشباب لتكريمهم على الإنجازات التي حققوها في مجال الذكاء الاصطناعي.



وأكد الحمود أن شباب الكويت يتمتعون بطاقة إبداعية وذكاء عال في جميع المجالات ويستحقون الدعم والتشجيع وندعوهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والحصول على المراكز الأولى في جميع المحافل بمختلف المجالات، معربا عن تقديره لإنجاز فريق «بلو تك» وحرصهم على تمثيل الكويت بالمثابرة والعمل والجهد، فكانت ثمرة ذلك حصولهم على المركز الأول في أولمبياد الوطن العربي للذكاء الاصطناعي «AIO 2022» في مجال الأنظمة المدمجة «إنترنت الأشياء»، وأيضا مشاركة الكويت في بطولة العالم للغواصات الآلية لأول مرة وتحقيق مراكز متقدمة، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز في مجال الروبوتات والبرمجيات على المستويين الإقليمي والدولي. بدوره، تقدم مدرب الفريق محمد الظفيري والأعضاء حوراء ميرزا وعبدالرزاق القلاف ومحمد البحر وطلال الحزامي بالشكر والتقدير للحمود، على متابعته للفريق وتشجيعهم، وتكريمه على إنجازاته التي حققها، معتبرين أن هذا التكريم دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.



وعلى صعيد متصل، كرّم الشيخ فيصل الحمود الشاب عبدالله الشمري لحصوله على المركز الثالث في جائزة التميز للشباب العربي لعام 2022 في مجال التطوع الشبابي العربي، مؤكدا أن شبابنا قادرون على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات.



وتقدم الشمري بالشكر للحمود لدعمه اللامحدود لجميع الفئات الشبابية المبدعة.