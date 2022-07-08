شريف حمدي



جنحت مؤشرات ومتغيرات بورصة الكويت للانخفاض بنهاية تعاملات الأسبوع بشكل طفيف جراء استمرار عمليات البيع بهدف جني الأرباح السريعة من الأسهم التي تحقق ارتفاعات سعرية.



وعزز من توجه البورصة للاتجاه الهابط، انخفاض اسعار النفط بالسوق العالمي بأكثر من 9 دولارات للبرميل لتخسر القيمة السوقية اكثر من نصف مليار دينار في جلسة الاربعاء، حيث تتأثر بورصة الكويت كسائر بورصات المنطقة بأسعار النفط.



وبناء على استمرار التوجه البيعي الذي سيطر على مجمل اداء البورصة خلال شهر يونيو الماضي باستثناء الأسبوع الأخير الذي شهد تحركات تكتيكية، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع 0.2% من الإجمالي بنحو 90 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية بنهاية الأسبوع إلى 43.9 مليار دينار، مقابل 44 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



ويترقب سوق الأسهم الكويتي مرحلة بدء الافصاحات عن نتائج النصف الأول، وسط توقعات بأن تستمر على وتيرة النمو التي شهدتها في الفترات المالية الأخيرة، كما يترقب المتعاملون هذه النتائج باهتمام لأنه قد يترتب عليها توصيات بتوزيعات من قبل البنوك والشركات التي وافقت عمومياتها على توزيع الأرباح المرحلية، ويعد اعلان النتائج المالية من اهم عوامل الدفع الايجابية لأسواق المال خاصة ان جاءت النتائج مرضية.



وتراجع مستوى السيولة بنسبة 13.5%، إذ بلغت المحصلة الاسبوعية 258 مليون دينار بمتوسط يومي 51 مليون دينار مقابل 298 مليون دينار بمتوسط يومي 60 مليون دينار الأسبوع الماضي، وتركزت السيولة حول الاسهم القيادية، وفي جلسة امس الختامية لتعاملات الاسبوع تركزت السيولة حول سهمي بيتك واهلي متحد بعد موافقة بنك الكويت المركزي على الدمج.



كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 29% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة 836 مليون سهم تراجعا من 1.181 مليار سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع جماعي محدود للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% محققا 18 نقطة خسائر ليصل إلى 8225 نقطة من 8243 نقطة الأسبوع الماضي.



حقق مؤشر السوق الرئيسي خسائر بنسبة 0.05% خاسرا 3 نقاط ليصل إلى 5677 نقطة انخفاضا من 5680 نقطة الأسبوع الماضي.



انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بخسارته 13 نقطة ليصل إلى 7395 نقطة من 7408 نقاط.



اتسمت تعاملات الأجانب على اسهم البنوك الكويتية بالتوازن خلال الأسبوع، وذلك من خلال رفع ملكياتهم في اسهم 3 بنوك هي بنك الكويت الوطني والخليج والاهلي، وتخفيض الملكيات في 3 بنوك هي بنك الكويت الدولي KIB وبرقان وبوبيان، واستقرت الملكيات في 4 بنوك هي بيتك والأهلي المتحد ووربة إضافة إلى التجاري.



وبلغت قيمة ملكيات الأجانب في اسهم الـ 10 بنوك الكويتية 3.27 مليارات دينار، وذلك وفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 6 يوليو الجاري.



تفصيليا، ارتفعت نسب ملكيات الاجانب في بنك الكويت الوطني بنسبة 0.08% بنسبة اجمالية 23.36% بقيمة 1.861 مليار دينار، وارتفعت في بنك الخليج بنسبة 0.08% بنسبة 16.01% بقيمة 164.9 مليون دينار، كما ارتفعت ملكيات الاجانب في الاهلي بنسبة 0.10% بنسبة 1.19% بقيمة 6.7 ملايين دينار. وانخفضت نسب ملكيات الأجانب في بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.01% بنسبة اجمالي 17.49% بقيمة 128.1 مليون دينار، وفي بوبيان بنسبة 0.01% لتصل النسبة الاجمالية إلى 5.72% بقيمة 165.1 مليون دينار.



واستقرت النسبة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عند 11.40% بقيمة 911.4 مليون دينار، كما استقرت في بنك وربة عند 3.99% بقيمة 19.3 مليون دينار، وفي بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 597 ألف دينار، وبنك اهلي متحد عند 0.41% بقيمة 2.8 مليون دينار.