أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن الفائز في الحملة الخاصة التي أطلقها مؤخرا لمكافأة عملائه ممن تقدموا بطلب للحصول على بطاقة فيزا KIB مسبقة الدفع عبر تطبيق البنك KIB Mobile.

وقد تميزت الحملة التي امتدت بين 12 و26 يونيو الماضي بتقديم فرصة للدخول في السحب على جائزة نقدية قدرها 200 دينار، حيث تم إجراء السحب نهاية الشهر الماضي وفاز فيه وليد السبيعي.

وأفاد المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB نواف الخريف، بأن الغرض الأول من تنظيم الحملة كان التعريف بسهولة التقدم بطلب إصدار بطاقة فيزا KIB مسبقة الدفع عبر تطبيق البنك KIB Mobile، مع كيفية الاستفادة بمزاياها المتعددة.



.. ويستمر في تقديم خدماته خلال العطلة



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره في تقديم خدماته المصرفية لهم على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر قنواته البديلة ومنصاته الرقمية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجاتهم أثناء فترة احتفالهم بالعيد، سواء داخل الكويت أو خارجها.

هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022 وحتى الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022، على أن يقوم البنك باستقبال عملائه على نطاق محدود يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، وذلك في الفرع الرئيسي وكل من فرع الفروانية، والسالمية، والفحيحيل، وغرب الجهراء، وخيطان، كما سيستمر الفرع الرئيسي وفرع خيطان في تقديم خدمات البنك لعملائه من الأفراد والشركات، وسيستأنف KIB تقديم جميع خدماته المصرفية عبر كافة فروعه المصرفية بعد انتهاء العطلة الرسمية مباشرة، يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، منوها إلى استمراره بتقديم خدماته المصرفية إلكترونيا على مدار 24 ساعة، حتى يتمكن عملاء البنك من متابعة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى الكفاءة دون تعطيل، وتتمثل هذه الخدمات المتنوعة في كل من تطبيق الهواتف الذكية KIB Mobile، الذي يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وخدمة «KIB دايركت» من الهاتف النقال دون إنترنت، إضافة إلى خدمة «live chat» وKIB «أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني.