سعيا للتواصل الدائم مع عملائه لتقديم أفضل الخدمات المصرفية في كل الأوقات، أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال العطلة من خلال فرع مطار الكويت الدولي T1 قاعة الوصول على مدار الساعة، بالإضافة الى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء.



وأعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk.com، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل.



وبهذه المناسبة، يهنئ البنك التجاري الكويتي الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم عطلة سعيدة، علما أن البنك سوف يباشر أعماله يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 على نطاق محدود بالفروع التالية: الفرع الرئيسي، فرع حولي - شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع القرين، فرع هدية، فرع جنوب الفحيحيل (حساب العامل والشركات)، وحدة العامل (فرع الدائري السادس) وفرع الفروانية، على أن يباشر أعماله بشكل معتاد يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 وكل عام والجميع بخير.