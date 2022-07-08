يحرص بنك الكويت الوطني على تنظيم الفعاليات المميزة لسحوبات حساب الجوهرة ربع السنوية وذلك في إطار سعيه لمنح عملائه تجربة استثنائية تتضمن مجموعة حصرية من السحوبات والجوائز التي تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم.



وفي ثاني سحب ربع سنوي لهذا العام، تم الإعلان عن فوز علية محمد علي دشتي بمبلغ 250 ألف دينار، في السحب الذي أقيم بالمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثل عن شركة «ديلويت» العالمية إلى جانب ممثلي البنك.



وأقام البنك احتفالية مميزة تزامنا مع سحب الجوهرة الربع السنوي امتدت على مدار 5 أيام في فروع «مبارك الكبير، صباح السالم، جنوب السرة، الأندلس»، واختتمت في مقر المبنى الرئيسي للبنك.



وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع العملاء شملت جوائز فورية وصلت إلى 100 دينار تحت شعار «وفر، اربح وحقق أحلامك مع حساب الجوهرة».



وكان البنك قد أجرى خلال شهر يونيو سحوبات الجوهرة الأسبوعية، حيث فاز بمبلغ 5 آلاف دينار كل من: سحر سلطان عيسى، أبرار أحمد خليفة الراشد، خزنة حجاب سابح الفليج.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: نسعى دائما إلى تعزيز جسور التواصل مع عملائنا من خلال الفعاليات المميزة لسحب الجوهرة الربع السنوي، لاسيما أن هذه الفعاليات تأتي ضمن استراتيجيتنا لتحقيق الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار وتلقى تفاعلا واسعا من مختلف الشرائح والأعمار.



وأضاف: ما نلمسه من إقبال ورضا عملائنا يدفعنا إلى تقديم المزيد والتواصل معهم للوقوف على تطلعاتهم وتصميم المنتجات والحلول بما يتناسب مع تلك التطلعات.



وأكد النصف أن حساب الجوهرة يعد إحدى الركائز الأساسية لبرنامج مكافأة عملائنا والذي يأتي ضمن استراتيجيتنا لإثراء التجربة المصرفية التي تضم خدمات مصرفية متميزة وحلولا رقمية متطورة ومكافآت استثنائية.